Протестующие в Минске не стали ждать, пока прибывший ОМОН начнет действовать

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ОМОН прибыли на площадь Независимости в Минске, где в среду вечером вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Белоруссии. Как передает корр. ТАСС, к площади подъехало около 10 автозаков.

При приближении автомобилей участники акции начали быстро расходиться. Часть их укрылась в расположенном рядом костеле. Некоторые отошли в сторону расположенного неподалеку здания почтамта.

По проспекту Независимости также проследовала колонна автомобилей внутренних войск. Часть магистрали перекрыта для движения. Мобильный интернет в центре города вновь работает с перебоями.