0
0
0
НОВОСТИ

Протестующие в Минске не стали ждать, пока прибывший ОМОН начнет действовать

21:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ОМОН прибыли на площадь Независимости в Минске, где в среду вечером вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Белоруссии. Как передает корр. ТАСС, к площади подъехало около 10 автозаков.

При приближении автомобилей участники акции начали быстро расходиться. Часть их укрылась в расположенном рядом костеле. Некоторые отошли в сторону расположенного неподалеку здания почтамта.

По проспекту Независимости также проследовала колонна автомобилей внутренних войск. Часть магистрали перекрыта для движения. Мобильный интернет в центре города вновь работает с перебоями.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 26.08.2020
Путин и Конте по телефону обсудили Ливию, Белоруссию и госпитализацию Навального
0
126
20:34 26.08.2020
Вице-президент РУСАЛа рассказала об уроках кризиса
0
118
19:24 26.08.2020
Международный Букер достался мальчику-девочке с голландской фермы
0
226
19:20 26.08.2020
Для Польши принятых Европой санкций против Белоруссии "слишком мало"
0
207
18:54 26.08.2020
В районах Марьино и Бабушкинский опять запустят программу "Миллион призов"
0
189
18:40 26.08.2020
Китай запустил две баллистические ракеты средней дальности в рамках учений
0
227
18:30 26.08.2020
Заражение COVID-19 в Италии вышло на уровень мая и продолжает расти
0
275
18:06 26.08.2020
Собянин: Москва приступила к клиническим исследованиям вакцины от COVID
0
225
17:45 26.08.2020
Каждый москвич может оставить заявку на участие в 3-й фазе испытаний вакцины от COVID-19 - Собянин
0
228
17:30 26.08.2020
В Росавиации подсчитали, насколько сократилась перевозка пассажиров
0
243

Возврат к списку