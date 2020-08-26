Протестующие в Минске не стали ждать, пока прибывший ОМОН начнет действовать
21:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения ОМОН прибыли на площадь Независимости в Минске, где в среду вечером вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Белоруссии. Как передает корр. ТАСС, к площади подъехало около 10 автозаков.
При приближении автомобилей участники акции начали быстро расходиться. Часть их укрылась в расположенном рядом костеле. Некоторые отошли в сторону расположенного неподалеку здания почтамта.
По проспекту Независимости также проследовала колонна автомобилей внутренних войск. Часть магистрали перекрыта для движения. Мобильный интернет в центре города вновь работает с перебоями.
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