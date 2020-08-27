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В Москве установлен прожиточный минимум за второй квартал 2020

22:15 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в Москве установлен на уровне 17,8 тыс. рублей в расчете на душу населения. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

"Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения - 17 841 рубль; для трудоспособного населения - 20 361 рубль", - говорится в документе.

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