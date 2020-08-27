Спецслужбы США выяснили каким еще способом КНДР добывает деньги
22:50 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хакеры из КНДР взламывают компьютерные сети банков по всему миру с целью украсть деньги со счетов их клиентов, а также заставить банкоматы выдавать все имеющиеся в них наличные купюры. Об этом говорится в распространенном в среду Национальным объединенным центром кибербезопасности и коммуникаций (при Министерстве внутренней безопасности США) совместном заявлении американских госструктур, среди которых Минфин и ФБР.
"С февраля 2020 года Северная Корея возобновила атаки на банки в нескольких странах с целью проведения мошеннических международных денежных переводов и обналичивания средств через банкоматы", - говорится в документе.
Правоохранительные органы США обвинили Разведывательное управление Генерального штаба Корейской народной армии в проведении хакерской кампании под названием Fast Cash (буквально "быстрые наличные деньги"). Вашингтон считает, что она началась в 2016 году, а в последнее время стала более масштабной и изощренной.
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