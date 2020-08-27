Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 25 млн человек
23:30 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 24 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 000 302, умерли 821 654 человека, выздоровели 15 629 291. Больше всего случаев заражения (5 807 480) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474).
НОВОСТИ
- 22:50 26.08.2020
- Спецслужбы США выяснили каким еще способом КНДР добывает деньги
- 22:15 26.08.2020
- В Москве установлен прожиточный минимум за второй квартал 2020
- 21:10 26.08.2020
- Протестующие в Минске не стали ждать, пока прибывший ОМОН начнет действовать
- 20:40 26.08.2020
- Путин и Конте по телефону обсудили Ливию, Белоруссию и госпитализацию Навального
- 20:34 26.08.2020
- Вице-президент РУСАЛа рассказала об уроках кризиса
- 19:24 26.08.2020
- Международный Букер достался мальчику-девочке с голландской фермы
- 19:20 26.08.2020
- Для Польши принятых Европой санкций против Белоруссии "слишком мало"
- 18:54 26.08.2020
- В районах Марьино и Бабушкинский опять запустят программу "Миллион призов"
- 18:40 26.08.2020
- Китай запустил две баллистические ракеты средней дальности в рамках учений
- 18:30 26.08.2020
- Заражение COVID-19 в Италии вышло на уровень мая и продолжает расти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать