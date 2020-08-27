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НОВОСТИ

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 25 млн человек

23:30 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 24 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 000 302, умерли 821 654 человека, выздоровели 15 629 291. Больше всего случаев заражения (5 807 480) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474).

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