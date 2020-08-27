В основе дела о сговоре Трампа с Москвой во время выборов 2016 года лежат фальшивые данные - бывший и. о. главы нацразведки США
08:00 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой во время выборов 2016 года было основано на фальшивых данных. Об этом заявил в среду бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл, выступая на Национальном съезде Республиканской партии.
"В качестве исполняющего обязанности директора национальной разведки я видел полностью все подготовленное демократами дело о сговоре с Россией, и от того, что я увидел, мне просто стало плохо", - сказал он.
"Администрация [Барака] Обамы и [Джозефа] Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих смелых представителей спецслужб, которые выступали против. Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело", - подчеркнул Гренелл.
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