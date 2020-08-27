Из-за приближения урагана "Лаура" в американском штате Арканзас ввели режим чрезвычайной ситуации
08:10 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти американского штата Арканзас ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся к территории США ураганом "Лаура". Об этом сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
Соответствующее распоряжение издал в среду губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Он выделил из бюджета штата 250 тыс. долларов на устранение последствий стихии, которая, как ожидается, достигнет в ночь на четверг побережья штатов Луизиана и Техас, с которыми Арканзас граничит на юге.
Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил о том, что ураган "Лаура" усилился по мере приближения к побережью США. Скорость ветра в пределах атмосферного явления возросла с 61 м/с до 64,8 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 250 км к югу от города Лейк- Чарльз в штате Луизиана и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,7 м/с. Через несколько часов он обрушится на побережье штатов Луизиана и Техас.
Метеорологи предупредили о "потенциально катастрофическом ущербе" от урагана. Штормовое предупреждение объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением "Лауры".
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