С 2022 года начнется серийный выпуск модернизированного вертолета Ми-171Ш "Шторм"

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный управляемыми ракетами модернизированный вертолет Ми-171Ш "Шторм", первый летный образец которого представлен на форуме "Армия-2020", начнет выпускаться серийно с 2022 года. Об этом сообщил ТАСС на выставке замдиректора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию Улан-Удэнского авиационного завода (входит в "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") Михаил Карпушкин.

"Серийное производство модернизированного Ми-171Ш начнется в 2022 году", - сказал он.

Вооружение "Шторма" существенно усилено по сравнению с ранее разработанными вариантами военно-транспортных вертолетов в линейке Ми-8. "Особенность машины - применение комплекса управляемого вооружения, в частности ракет "Атака", которые способны уничтожать танки", - пояснил Карпушкин.

Машина также может нести подвесные контейнеры с пушками, блоки с неуправляемыми ракетами, бомбы. Вертолет вооружен пулеметами "Корд", которые могут ставиться как на закрепленных фермах, так и в проемах сдвижных дверей.

"Шторм" оснащен более мощными двигателями ВК-2500-03. Машина получила новые композитные лопасти для несущего винта. По сравнению с предшественниками у вертолета повышены грузоподъемность и скорость полета, потолок.

Повышена защищенность машины: грузовая кабина вертолета полностью закрыта кевларовой броней, кабина экипажа защищена титановой броней. На вертолете стоят экранно- выхлопные устройства для защиты от ракет с тепловыми головками наведения. Установлен комплекс бортовой обороны "Президент-С".