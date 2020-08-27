Глава Пентагона считает, что США должны иметь возможность противостоять КНР и РФ в любой точке мира

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены распределять силы в Индо-Тихоокеанском регионе таким образом, чтобы иметь возможность противостоять Китаю и России в любой точке мира. С таким заявлением министр обороны США Марк Эспер выступил в среду в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи.

Эспер указал, что на текущей неделе обсуждал с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Филипом Дэвидсоном вопросы развития ситуации в регионе и распределения сил в нем. "Индо-Тихоокеанское командование находится в эпицентре соперничества больших держав. Это общемировое соперничество", - подчеркнул глава Пентагона.

"Китай и Россия присутствуют во всех концах мира, - указал Эспер. - Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования [ВС США], так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе".

"Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы добиваться этого", - подчеркнул министр обороны США. Он указал, что США будут "инвестировать в развитие новых поколений технологий", с тем чтобы поддерживать и развивать свои возможности в Индо-Тихоокеанском регионе в будущем.