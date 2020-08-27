Трамп стремится не к вечным конфликтам, а к международному миру - помощник Пенса
09:10 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп по своим взглядам не является "ястребом", он стремится к международному миру, а не вечным конфликтам. Такое мнение выразил в среду на общенациональном съезде Республиканской партии помощник по нацбезопасности вице- президента США Майкла Пенса Кит Келлог.
"Президент Трамп бросал и продолжает бросать вызов Китаю, [ведущему себя] все более провокационно. Но не заблуждайтесь здесь. Президент Трамп не "ястреб", он мудро обращается с мечом, когда это требуется, но верит в поиск мира, а не вечного конфликта", - сказал Келлог и напомнил, помимо прочего, об усилиях Трампа, направленных на заключение мирного соглашения между ОАЭ и Израилем.
"[К тому моменту,] когда президент Трамп занял свой пост, десятилетия провальной внешней политики искалечили нас. <...> Президент Трамп повернул вспять упадок наших ВС и реструктурировал нашу стратегию национальной безопасности. Благодаря историческим инвестициям и дальновидности наши ВС теперь лучше оснащены, обладают большими ресурсами и лучше укомплектованы личным составом, чем любая другая армия в мире", - сказал отставной генерал- лейтенант Келлог, за плечами которого продолжительная военная карьера. В частности, в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году он командовал штабом 82-й воздушно- десантной дивизии, затем служил в аппарате Комитета начальников штабов ВС США.
"На протяжении последних трех с половиной лет я был свидетелем всех важных внешнеполитических решений президента и решений, связанных с вопросами национальной безопасности. Я был в комнате, где это происходило. Я видел только одну повестку дня и один определяющий вопрос <...>: будет ли это решение правильным для Америки", - подчеркнул Келлог.
В свою очередь американские СМИ в его фразе "я был в комнате, где это происходило" увидели отсылку к нашумевшей в США книге экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которая вышла в июне под названием "Комната, где это происходило: мемуары из Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней Болтон в весьма критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. 71-летний политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Дональда Трампа и на его отношения с лидерами других стран.
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