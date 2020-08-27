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Под Новосибирском госпитализированы четверо из семи пострадавших в ДТП с микроавтобусом

10:00 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо из семи пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском госпитализированы в медицинское учреждение. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Троих пострадавших осмотрели на месте, четверо госпитализированы в легкой и средней степени тяжести: ссадины, ушибы переломы трубчатых костей", - сообщила собеседница агентства.

В четверг утром в ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что семь человек пострадали при столкновении автомобиля и автобуса под Новосибирском. ДТП произошло в 08:51 (04:51 мск) на Пашинском шоссе. По предварительной информации, водителя 1982 года рождения на автомобиле "Хонда" подрезала фура марки "Вольво". Чтобы избежать столкновения, водитель "Хонды" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Форд Транзит".

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в "Форде" находилось 9 человек, в легковом автомобиле "Хонда" - один. Среди пострадавших нет детей.

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