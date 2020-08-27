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Законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность внесут в Госдуму

10:10 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму", - приводит слова депутата его пресс-служба в четверг.

По словам Пискарева, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Речь идет о черных коллекторах, применяющих насилие и угрозы к должникам, а также причиняющих вред им и их имуществу. "От граждан поступает огромное число жалоб на выбивание коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз, уничтожением или порчей имущества", - отметил депутат. То, что в предыдущие два года в ФССП России поступило более 47 тысяч жалоб на действия коллекторов, доказывает, что существующие меры ответственности неэффективны, считает Пискарев.

"Неслучайно буквально на днях данный вопрос был поднят президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с главой ФССП. Президент поставил задачу данный вопрос урегулировать", - напомнил парламентарий.

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