В сентябре начнется обсуждение мер против COVID-19 на Олимпийских играх в Токио

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии, администрация японской столицы и организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют с сентября этого года начать обсуждение мер, которые будут приняты для предотвращения распространения коронавируса на соревнованиях. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Касательно обеспечения мер против коронавируса на Играх в Токио необходимо рассмотреть множество аспектов, включая порядок въезда спортсменов и зрителей, тестирования на заражение, состояние медицинской системы и время работы спортивных объектов. С учетом этого с сентября запланировано проведение соответствующего совещания с участием представителей правительства, администрации Токио и оргкомитета Игр", - сказал он.















