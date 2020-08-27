В сентябре начнется обсуждение мер против COVID-19 на Олимпийских играх в Токио
10:20 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии, администрация японской столицы и организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют с сентября этого года начать обсуждение мер, которые будут приняты для предотвращения распространения коронавируса на соревнованиях. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Касательно обеспечения мер против коронавируса на Играх в Токио необходимо рассмотреть множество аспектов, включая порядок въезда спортсменов и зрителей, тестирования на заражение, состояние медицинской системы и время работы спортивных объектов. С учетом этого с сентября запланировано проведение соответствующего совещания с участием представителей правительства, администрации Токио и оргкомитета Игр", - сказал он.
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