Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил о росте инвестиций в основной капитал Москвы на 8,2%
10:40 27.08.2020
За первое полугоде 2020 года Москва привлекла в основной капитал 1 трлн руб. инвестиций, что на 8,2% больше, чем за первые два квартала 2019 года. Этого удалось достичь за счет диверсифицированной структуры экономики и широкой программы поддержки бизнеса. Доля внебюджетных инвестиций в развитие предприятий и городской инфраструктуры составила порядка 77%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"За последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Важно, что Москва, являясь крупнейшим рынком сбыта, важнейшим производственным и логистическим узлом, а также крупным заказчиком, стимулирует рост объема инвестиций во всей стране. Думаю, наши крупные проекты развития помогут восстанавливать экономику и других регионов страны", - подчеркнул Ефимов.
Ефимов напомнил, что объем адресной инвестпрограммы развития Москвы на 2020-2022 годы составляет около 2 трлн руб., которые город направит на реализацию приоритетных проектов. Эта программа стала одним из основных драйверов инвестиционной активности.
Важную роль также сыграли льготы, которые предоставляет город бизнесу. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что сегодня право на различные льготы имеет 121 московская компания: 55 промкомплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, 14 инвестиционных приоритетных проектов и один производитель автотранспортных средств. За последние пять лет объем инвестиций таких предприятий составил 98 млрд руб.
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