Проблемы с дистанционным обучением во время пандемии возникли у трети школьников в мире
11:00 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около трети школьников во всем мире, прежде всего в развивающихся странах, не имели доступа к дистанционному образованию во время пандемии коронавируса и были вынуждены временно прекратить учебу. Об этом сообщил в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
По данным фонда, пандемия повлияла на учебный процесс примерно 1,5 млрд детей школьного возраста по всему миру. Из них около 463 миллионов проживали в регионах, где качество связи не давало возможности организовать удаленные уроки. Наиболее сильно эта проблема затронула страны Африки. В южной и восточной частях континента возможности получать образование на несколько месяцев лишились 49% школьников, в Западной Африке - 48%, в Северной Африке и на Ближнем Востоке - 40%. Сильное влияние пандемия оказала также на возможность получения образования в Южной Азии, где около 40% учащихся не имели доступа к ресурсам дистанционного обучения, а также на страны Восточной Европы и Центральной Азии - здесь учиться удаленно во время закрытия школ, по оценкам ЮНИСЕФ, не смогли примерно 34% детей.
При этом в старших возрастных группах даже в регионах с плохим качеством связи удалось в значительной степени наладить учебный процесс. Полностью исключенными из него оказались всего 18% старшеклассников. Однако в средней школе, младших классах и системе дошкольного образования ситуация хуже, не только из-за проблем со связью, но также из-за нехватки образовательных программ и методов дистанционного обучения детей младшего возраста. В итоге в начальной школе доступа к образованию лишились 29% учащихся. Что касается дошкольного образования, то его не смогли получить около 70% детей.
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