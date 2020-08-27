За суверенитет и независимость Белоруссии активно выступают все страны НАТО
11:10 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все страны НАТО активно выступают за суверенитет и независимость Белоруссии, а также не наращивают своего военного присутствия в регионе. С таким утверждение выступил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Все страны НАТО активно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Мы не наращиваем военное присутствие в регионе", - сказал он.
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