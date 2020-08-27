За отсутствие защитной маски в ФРГ могут ввести штраф минимум в 50 евро

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила ввести единый для всех регионов штраф минимум в 50 евро за отсутствие защитной маски. Об этом сообщило в четверг агентство ДПА со ссылкой на источники в правительстве Германии.

В ФРГ положено носить защитную маску в общественном транспорте, магазинах, общественных учреждениях, на территории детских садов и школ. Размер штрафа до сих пор по всей стране был разный, в некоторых федеральных землях его пока нет.

Кроме того, глава кабмина предлагает продлить запрет на крупные мероприятия до конца года, а также запретить семейные праздники с участием более 25 человек