Эстония одобрила санкций против ряда официальных лиц Белоруссии
12:00 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Эстонии одобрило постановление, которое предусматривает введение персональных санкций против ряда официальных лиц Белоруссии в связи с ситуацией после президентских выборов в этой республике, сообщило в четверг Коммуникационное бюро правительства.
"Народ Республики Белоруссия имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам, - заявил премьер Юри Ратас. - Единственная возможность для этого - действительно свободные и независимые выборы. Цель введенных Эстонией фокусных санкций - осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию".
Постановление предусматривает запрет на въезд в Эстонию лиц, в отношении которых есть основания считать, что они несут ответственность за фальсификацию выборов президента Белоруссии, связанное с этим насилие и нарушение прав человека или же способствовали этому, указано в сообщении. Список лиц, в отношении которых будут действовать санкции, установит отдельным приказом МИД Эстонии.
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