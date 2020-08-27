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Эстония одобрила санкций против ряда официальных лиц Белоруссии

12:00 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Эстонии одобрило постановление, которое предусматривает введение персональных санкций против ряда официальных лиц Белоруссии в связи с ситуацией после президентских выборов в этой республике, сообщило в четверг Коммуникационное бюро правительства.

"Народ Республики Белоруссия имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам, - заявил премьер Юри Ратас. - Единственная возможность для этого - действительно свободные и независимые выборы. Цель введенных Эстонией фокусных санкций - осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию".

Постановление предусматривает запрет на въезд в Эстонию лиц, в отношении которых есть основания считать, что они несут ответственность за фальсификацию выборов президента Белоруссии, связанное с этим насилие и нарушение прав человека или же способствовали этому, указано в сообщении. Список лиц, в отношении которых будут действовать санкции, установит отдельным приказом МИД Эстонии.

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