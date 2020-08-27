Минобороны КНР заявил, что учения армии Китая не направлены против других стран

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные учения Народно-освободительной армии Китая у восточного и южного побережий КНР проводятся в соответствии с годовым планом боевой подготовки и не направлены против других стран. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

"Осуществляемые в последнее время мероприятия проходят в соответствии с годовым планом военной подготовки. Вооруженные силы Китая организовали учения к юго-востоку от Циндао (провинция Шаньдун), в морской акватории и воздушном пространстве к западу от города Люйшунь (провинция Ляонин), вокруг островов Наньша (архипелаг Спратли) и к северу от Сиша (Парасельские острова)", - сказал он.

"Вышеуказанные учения не направлены против каких-либо государств", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства.