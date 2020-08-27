Степень накала протестов в Белоруссии в течение недели может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло - Тихановская
12:20 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протестные выступления в Белоруссии не выдыхаются. Такое мнение выразила в четверг в интервью радиостанции "Эхо Москвы" экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели степень накала может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло", - считает Тихановская.
Вызовы членов Координационного совета белорусской оппозиции на допросы в Следственный комитет Тихановская назвала обычной методикой запугивания населения, которую применяют власти Белоруссии. "К сожалению, это [вызовы на допросы в СК] обычная методика по отношению к белорусскому народу - это репрессии, это запугивание, ничего не меняется, - сказала лидер оппозиции.
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