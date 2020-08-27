После взрыва и пожара в многоэтажке власти Керчи ввели режим ЧС

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Керчи ввели режим "чрезвычайной ситуации муниципального уровня" в городе после взрыва и пожара в многоэтажке, сообщается в четверг на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

"Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь. Заседание комиссии состоялось 26 августа. Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь" - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, его слова приводятся в сообщении.