После взрыва и пожара в многоэтажке власти Керчи ввели режим ЧС
13:10 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Керчи ввели режим "чрезвычайной ситуации муниципального уровня" в городе после взрыва и пожара в многоэтажке, сообщается в четверг на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.
"Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь. Заседание комиссии состоялось 26 августа. Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь" - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, его слова приводятся в сообщении.
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