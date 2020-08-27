Лукашенко просил Путина создать резерв из сотрудников правоохранительных органов

13:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин оценивает действия правоохранительных органов Белоруссии как достаточно сдержанные.

"Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - сказал он в четверг в интервью Сергею Брилеву, фрагмент которого был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал президент.

