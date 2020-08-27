Лукашенко просил Путина создать резерв из сотрудников правоохранительных органов
13:54 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин оценивает действия правоохранительных органов Белоруссии как достаточно сдержанные.
"Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - сказал он в четверг в интервью Сергею Брилеву, фрагмент которого был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал президент.
НОВОСТИ
- 14:19 27.08.2020
- Путин: Я надеюсь, нам удалось пройти пик пандемии COVID-19
- 14:16 27.08.2020
- В Минске произошла попытка захватить посольство Ливии
- 13:20 27.08.2020
- Отношения с РФ на встрече глав МИД в Берлине будут обсуждаться в контексте ситуации вокруг Навального
- 13:10 27.08.2020
- После взрыва и пожара в многоэтажке власти Керчи ввели режим ЧС
- 13:00 27.08.2020
- Наращивание добычи золота в РФ стимулируют риски введения новых санкций со стороны США - Fitch Solutions
- 12:20 27.08.2020
- Степень накала протестов в Белоруссии в течение недели может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло - Тихановская
- 12:10 27.08.2020
- Минобороны КНР заявил, что учения армии Китая не направлены против других стран
- 12:05 27.08.2020
- В 14:00 Путин даст большое интервью Сергею Брилеву
- 12:00 27.08.2020
- Эстония одобрила санкций против ряда официальных лиц Белоруссии
- 11:20 27.08.2020
- За отсутствие защитной маски в ФРГ могут ввести штраф минимум в 50 евро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать