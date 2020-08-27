В Минске произошла попытка захватить посольство Ливии

14:16

Группа из примерно 30 человек попыталась в четверг проникнуть на территорию посольства Ливии в Минске и захватить его. Об этом корр. ТАСС сообщил советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Станислав Кудряшов.

"Неопознанная группа людей в 06:00 в количестве 30 человек постарались проникнуть на охраняемый контур", - отметил он, добавив, что "это была попытка силового захвата".

Кудряшов также заявил, что захват посольства Ливии в Минске пытались осуществить в интересах Правительства национального согласия, базирующегося в Триполи.