0
0
23
НОВОСТИ

В Минске произошла попытка захватить посольство Ливии

14:16 27.08.2020

Группа из примерно 30 человек попыталась в четверг проникнуть на территорию посольства Ливии в Минске и захватить его. Об этом корр. ТАСС сообщил советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Станислав Кудряшов.

"Неопознанная группа людей в 06:00 в количестве 30 человек постарались проникнуть на охраняемый контур", - отметил он, добавив, что "это была попытка силового захвата".

Кудряшов также заявил, что захват посольства Ливии в Минске пытались осуществить в интересах Правительства национального согласия, базирующегося в Триполи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:19 27.08.2020
Путин: Я надеюсь, нам удалось пройти пик пандемии COVID-19
0
20
13:54 27.08.2020
Лукашенко просил Путина создать резерв из сотрудников правоохранительных органов
0
92
13:20 27.08.2020
Отношения с РФ на встрече глав МИД в Берлине будут обсуждаться в контексте ситуации вокруг Навального
0
157
13:10 27.08.2020
После взрыва и пожара в многоэтажке власти Керчи ввели режим ЧС
0
163
13:00 27.08.2020
Наращивание добычи золота в РФ стимулируют риски введения новых санкций со стороны США - Fitch Solutions
0
162
12:20 27.08.2020
Степень накала протестов в Белоруссии в течение недели может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло - Тихановская
0
213
12:10 27.08.2020
Минобороны КНР заявил, что учения армии Китая не направлены против других стран
0
184
12:05 27.08.2020
В 14:00 Путин даст большое интервью Сергею Брилеву
0
269
12:00 27.08.2020
Эстония одобрила санкций против ряда официальных лиц Белоруссии
0
228
11:20 27.08.2020
За отсутствие защитной маски в ФРГ могут ввести штраф минимум в 50 евро
0
246

Возврат к списку