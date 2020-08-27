Путин: Я надеюсь, нам удалось пройти пик пандемии COVID-19
14:19 27.08.2020 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что пиковая отметка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пройдена.
"Эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик - я надеюсь, нам удалось пройти пик - вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал Путин в интервью ВГТРК в четверг.
Ранее в четверг оперативный штаб сообщил, что в РФ суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,71 тыс. случаев, умер за сутки 121 пациент. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 711 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1114 (23,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
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