Путин: Я надеюсь, нам удалось пройти пик пандемии COVID-19

14:19 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что пиковая отметка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пройдена.

"Эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик - я надеюсь, нам удалось пройти пик - вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал Путин в интервью ВГТРК в четверг.

Ранее в четверг оперативный штаб сообщил, что в РФ суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,71 тыс. случаев, умер за сутки 121 пациент. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 711 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1114 (23,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.