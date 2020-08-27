Путин считает, что пик проблем в экономике России пройден

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик вызванных пандемией экономических проблем в России пройден, в следующем году экономика восстановится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"Во-первых, мы считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", - сказал Путин.