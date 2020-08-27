Президент РФ рассказал, что может приводить к повторным вспышкам COVID-19

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индивидуализм некоторых граждан и их нежелание учитывать чужие интересы приводит к вспышкам коронавируса в некоторых странах, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Понятно, почему [растет число заражений коронавирусом в некоторых странах] - это же очевидная вещь, это лежит на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", - сказал президент.