Путин сообщил о самочувствии своей дочери после испытания новой вакцины "Спутник V"

14:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь президента России Владимира Путина чувствует себя после испытания новой вакцины "Спутник V" хорошо. Об этом сам Путин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", показанному в четверг.

"Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна. Слава богу, дочка чувствует себя хорошо", - сказал Путин.