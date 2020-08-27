Путин о протестах в Белоруссии: Если люди вышли на улицу, надо с этим считаться

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии должны считаться с уличными протестами в стране. Об этом в четверг в интервью телеканалу "России-24" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса [политического кризиса в Белоруссии] хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход, - сказал Путин. - Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать".