Лукашенко: Мы не допустим обвала национальной валюты

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты.

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. - Некоторые люди же этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее".

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой - значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - подчеркнул белорусский лидер.