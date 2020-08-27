Лукашенко: Мы не допустим обвала национальной валюты
14:50 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты.
"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. - Некоторые люди же этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее".
"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой - значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - подчеркнул белорусский лидер.
НОВОСТИ
- 15:15 27.08.2020
- Все золотовалютные резервы находятся внутри страны - Лукашенко
- 15:05 27.08.2020
- ГП РФ не нашла признаков преступления против Навального и запросила данные из клиники "Шарите"
- 14:51 27.08.2020
- Путин - о ситуации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии: Очевидно, что это акция спецслужб Украины и США
- 14:40 27.08.2020
- Путин о протестах в Белоруссии: Если люди вышли на улицу, надо с этим считаться
- 14:32 27.08.2020
- Президент РФ рассказал, что может приводить к повторным вспышкам COVID-19
- 14:32 27.08.2020
- Путин считает, что пик проблем в экономике России пройден
- 14:29 27.08.2020
- Путин сообщил о самочувствии своей дочери после испытания новой вакцины "Спутник V"
- 14:19 27.08.2020
- Путин: Я надеюсь, нам удалось пройти пик пандемии COVID-19
- 14:16 27.08.2020
- В Минске произошла попытка захватить посольство Ливии
- 13:54 27.08.2020
- Лукашенко просил Путина создать резерв из сотрудников правоохранительных органов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать