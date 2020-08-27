Все золотовалютные резервы находятся внутри страны - Лукашенко

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что в данный момент все золотовалютные резервы Белоруссии находятся на территории страны.

"Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.