Все золотовалютные резервы находятся внутри страны - Лукашенко
15:15 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что в данный момент все золотовалютные резервы Белоруссии находятся на территории страны.
"Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.
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