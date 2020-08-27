Путин - о ситуации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии: Очевидно, что это акция спецслужб Украины и США

14:51 Источник: Интерфакс

Ситуация с задержанием 33-х россиян в Белоруссии была совместной акцией украинских и американских спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас очевидно, что это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы", - сказал Путин в интервью ВГТРК.

"На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", - добавил президент. Он подчеркнул, что это "абсолютно не соответствовало действительности".

"Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - сказал Путин.