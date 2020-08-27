Путин - о ситуации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии: Очевидно, что это акция спецслужб Украины и США
14:51 27.08.2020 Источник: Интерфакс
Ситуация с задержанием 33-х россиян в Белоруссии была совместной акцией украинских и американских спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас очевидно, что это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы", - сказал Путин в интервью ВГТРК.
"На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", - добавил президент. Он подчеркнул, что это "абсолютно не соответствовало действительности".
"Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - сказал Путин.
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