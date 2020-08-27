ГП РФ не нашла признаков преступления против Навального и запросила данные из клиники "Шарите"
15:05 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура РФ запросила у Германии доказательства предварительного диагноза, поставленного блогеру Алексею Навальному в немецкой клинике "Шарите". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite", - сказал представитель Генпрокуратуры.
Он добавил, что Россия в свою очередь готова предоставить результаты проведенных экспертиз и исследований.
Андрей Иванов также сообщил, что признаков уголовного преступления в ходе проверки по факту госпитализации блогера Алексея Навального не обнаружено.
"Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - сказал Иванов, отметив, что организация такой проверки является "стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.
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