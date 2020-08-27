ГП РФ не нашла признаков преступления против Навального и запросила данные из клиники "Шарите"

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура РФ запросила у Германии доказательства предварительного диагноза, поставленного блогеру Алексею Навальному в немецкой клинике "Шарите". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что Россия в свою очередь готова предоставить результаты проведенных экспертиз и исследований.

Андрей Иванов также сообщил, что признаков уголовного преступления в ходе проверки по факту госпитализации блогера Алексея Навального не обнаружено.

"Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - сказал Иванов, отметив, что организация такой проверки является "стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.