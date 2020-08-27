Путин открыл в Крыму трассу "Таврида" и сделал замечание по поводу съездов в сторону моря

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трасса "Таврида", соединяющая Керчь и Севастополь, официально открыта в Крыму, по ней уже проехал президент России Владимир Путин, сообщил в четверг на торжественной церемонии министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы "Таврида". <…> Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Дитрих.

Президент России Владимир Путин считает, что на трассе "Таврида" нужно строить больше съездов в сторону моря для удобства туристов.

"Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать", - сказал Путин в беседе с главным технологом АО "ВАД" (осуществляет строительство дороги - прим. ТАСС) Андреем Волковым, вместе с которым он на автомобиле "Аурус" проехал в четверг по одному из новых участков этой автотрассы.

Дороги в другие города и муниципалитеты Крыма будут построены до 2024 года от трассы "Таврида". Об этом в четверг сообщил на торжественной церемонии награждения строителей "Тавриды" помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Сегодня президент утвердил программу до 2024 года, когда от этой трассы ("Тавриды" - прим. ТАСС) разойдутся дороги такого же уровня в крупные города и муниципалитеты. Но я хотел бы также и поздравить всех жителей России, потому что они теперь получили свободный доступ на Юг, в Крым, и конечно же черноморское побережье получило хорошую трассу от Сочи до Севастополя", - сказал он.