На стадии регистрации в РФ находятся еще три вакцины от COVID-19
16:20 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще три вакцины против новой коронавирусной инфекции находятся на стадии регистрации в России, сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас на регистрации находится еще три вакцины", - сказал он, пояснив, что это вакцины как отечественные, так и зарубежные. "Но планируется, что производиться все будут в России", - добавил министр.
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