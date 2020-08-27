На стадии регистрации в РФ находятся еще три вакцины от COVID-19

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще три вакцины против новой коронавирусной инфекции находятся на стадии регистрации в России, сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас на регистрации находится еще три вакцины", - сказал он, пояснив, что это вакцины как отечественные, так и зарубежные. "Но планируется, что производиться все будут в России", - добавил министр.