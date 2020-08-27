В Минске не сочли необходимым визит глав правительств стран Балтии
16:30 27.08.2020 Источник: Интерфакс
Канцелярия премьер-министра и министерство иностранных дел Белоруссии не сочли необходимым визит глав правительств и министров иностранных дел Балтии в свою страну, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).
"Да, я предложил поездку в Белоруссию трех премьер-министров и трех министров иностранных дел стран Балтии ", - сказал Ратас в четверг порталу телерадиовещания ERR. По его словам, у стран Балтии "особое обязательство" перед Белоруссией.
Он пояснил, что "Эстония является одной из тех стран, которые в свое время инициировали политику Восточного партнерства ЕС и держала ее очень серьезно на столе Евросоюза, а во-вторых - Беларусь является нашим ближайшим регионом".
Ратас рассказал, что "мы контактировали с МИД и канцелярией премьер-министра Беларуси. Оттуда поступило сообщение, аналогичное отправленным всем руководителям ЕС, что контакты нежелательны". Он отметил, что такой ответ его не разочаровал.
"Это нельзя расценивать как разочарование. Но я не считаю, что избежание любого международного общения и контактов - это верный путь решения ситуации для сегодняшней Беларуси. Именно такое международное общение там сейчас необходимо", считает эстонский премьер.
Ратас отметил, что премьер-министры и министры иностранных дел Балтии желали встретиться в Минске с главами правительства и МИД Белоруссии, а также с представителями гражданского общества, но не с президентом Александром Лукашенко. "Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах", - сказал Ратас.
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