0
0
102
НОВОСТИ

В Минске не сочли необходимым визит глав правительств стран Балтии

16:30 27.08.2020 Источник: Интерфакс

Канцелярия премьер-министра и министерство иностранных дел Белоруссии не сочли необходимым визит глав правительств и министров иностранных дел Балтии в свою страну, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

"Да, я предложил поездку в Белоруссию трех премьер-министров и трех министров иностранных дел стран Балтии ", - сказал Ратас в четверг порталу телерадиовещания ERR. По его словам, у стран Балтии "особое обязательство" перед Белоруссией.

Он пояснил, что "Эстония является одной из тех стран, которые в свое время инициировали политику Восточного партнерства ЕС и держала ее очень серьезно на столе Евросоюза, а во-вторых - Беларусь является нашим ближайшим регионом".

Ратас рассказал, что "мы контактировали с МИД и канцелярией премьер-министра Беларуси. Оттуда поступило сообщение, аналогичное отправленным всем руководителям ЕС, что контакты нежелательны". Он отметил, что такой ответ его не разочаровал.

"Это нельзя расценивать как разочарование. Но я не считаю, что избежание любого международного общения и контактов - это верный путь решения ситуации для сегодняшней Беларуси. Именно такое международное общение там сейчас необходимо", считает эстонский премьер.

Ратас отметил, что премьер-министры и министры иностранных дел Балтии желали встретиться в Минске с главами правительства и МИД Белоруссии, а также с представителями гражданского общества, но не с президентом Александром Лукашенко. "Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах", - сказал Ратас.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 27.08.2020
Сборная РФ по художественной гимнастике не попала в список участников чемпионата Европы в Киеве
0
46
16:50 27.08.2020
Преступники в России последнее время активно "работают" удаленно
0
97
16:20 27.08.2020
На стадии регистрации в РФ находятся еще три вакцины от COVID-19
0
123
16:00 27.08.2020
Путин открыл в Крыму трассу "Таврида" и сделал замечание по поводу съездов в сторону моря
0
151
15:15 27.08.2020
Все золотовалютные резервы находятся внутри страны - Лукашенко
0
261
15:05 27.08.2020
ГП РФ не нашла признаков преступления против Навального и запросила данные из клиники "Шарите"
0
254
14:51 27.08.2020
Путин - о ситуации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии: Очевидно, что это акция спецслужб Украины и США
0
229
14:50 27.08.2020
Лукашенко: Мы не допустим обвала национальной валюты
0
222
14:40 27.08.2020
Путин о протестах в Белоруссии: Если люди вышли на улицу, надо с этим считаться
0
280
14:32 27.08.2020
Президент РФ рассказал, что может приводить к повторным вспышкам COVID-19
0
187

Возврат к списку