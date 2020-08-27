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НОВОСТИ

Преступники в России последнее время активно "работают" удаленно

16:50 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество дистанционных преступлений (совершенных при помощи интернета и телефонов), которые произошли в Москве, увеличилось с начала этого года на 120%. Об этом сообщил замначальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергей Клиндухов.

"За семь месяцев текущего года совершено уже более 25 тысяч преступлений, совершенных дистанционным способом. Динамика увеличения - на 120% по сравнению с прошлым годом", - сказал он, выступая в Общественной палате Москвы.

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