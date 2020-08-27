Сборная РФ по художественной гимнастике не попала в список участников чемпионата Европы в Киеве

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России не включена в список участников чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Отмечается, что в турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран. Причины, по которым сборной России не оказалось в числе участников соревнований, не сообщаются.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.