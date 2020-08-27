9000 школьников приняли участие в летних образовательных кампусах Сбербанка

18:08

Образовательный проект СберКампус в нынешнем году объединил более 9000 школьников из 27 субъектов РФ. Интенсивы СберКампуса предоставили детям возможность участвовать в образовательных и творческих занятиях рядом с домом и равномерно распределили нагрузку на образовательную сеть России, обеспечив высокий уровень методической и методологической поддержки летних активностей с использованием Школьной цифровой платформы.

В летних интенсивах, организованных Сбербанком и благотворительным фондом компании «Вклад в будущее», школьники занимались на высокотехнологичных площадках на базе организаций, созданных в том числе в рамках национального проекта «Образование». В их числе детские технопарки «Кванториум», центры «ИТ-куб», «Точка роста» и другие. Занятия шли в маленьких группах, которые соответствуют обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«В непростой для работы всей системы образования год Сбербанк предложил сразу несколько проектов, создавших новые условия для обучения и повышения мотивации детей и предоставивших всем возможность провести каникулы с пользой, - говорит вице-президент Сбербанка Марина Ракова. - Учитывая глобальное изменение планов большинства российских семей, на период летних каникул очень востребованным оказался и проект СберКампус: мы обязательно продолжим его работу и будем развивать в следующем году».

В проекте СберКампус участвовали Белгородская, Воронежская, Ивановская области, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Псковская области, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Свердловская, Тамбовская области, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва.