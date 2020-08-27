Если знаменитый актер хочет снять фильм в космосе, мы пооддержим это - NASA

18:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) изучает вопрос о съемках фильма в космосе. Об этом сообщил в четверг в ходе видеоконференции, посвященной перспективам исследований на борту Международной космической станции, директор НАСА Джим Брайденстайн, не уточнив при этом сроков реализации этой идеи.

"Нам нужна коммерческая активность на борту орбитальных станций, а вместе с такой деятельностью нам потребуются астронавты, которые выполняют коммерческие задачи, - отметил он. - Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, как можно принять астронавтов, которые, возможно, были бы заинтересованы в том, чтобы снять фильм в космосе".

"Всех просто восхищает мысль о том, что знаменитый актер может сняться в фильме в космосе, - добавил он. - Это привлекает повышенный интерес". "Если знаменитый актер хочет снять фильм, то мы поддерживаем это", - подчеркнул директор НАСА.