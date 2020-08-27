В Париже вводится тотальный масочный режим с 28 августа

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Парижа приняли решение об обязательном ношении защитных масок на всей территории города с 28 августа. Об этом в четверг заявила заместитель мэра по проблемам здравоохранения Анн Суйри в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Ношение масок станет обязательным на всей территории Парижа с пятницы с 8:00 (9:00 мск - прим. ТАСС)", - отметила она.

В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что "Париж классифицирован среди департаментов с активным распространением вируса". Он добавил, что выступает за повсеместное ношение масок на территории всех крупных городов страны.

Ранее мэрия Парижа ввела обязательное ношение масок в отдельных районах города.