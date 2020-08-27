В Минске задержан фотокор ТАСС и другие журналисты

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев в четверг вечером был задержан в Минске на площади Свободы во время освещения акции протеста несогласных с результатами президентских выборов.

Бобылев вышел на связь с редакцией и сообщил, что сотрудники милиции поместили его в автобус с другими задержанными журналистами. По его словам, в качестве причины задержания ему была озвучена формулировка "проверка документов".