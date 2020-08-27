Минск: Протестующих партиями заводят в автозаки...
19:55 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске, передает корр. ТАСС с места событий. Людей партиями заводят в автозаки. Задержаны более десяти человек.
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