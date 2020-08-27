Законность работы прессы на протестах власти Белоруссии решили проверять в РУВД

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не задерживали журналистов у площади Свободы в Минске, представители прессы доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Сегодня журналисты доставлены (не задержаны) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены", - говорится в сообщении.

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о действиях в отношении российских журналистов в Минске.