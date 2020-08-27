0
0
14
НОВОСТИ

Законность работы прессы на протестах власти Белоруссии решили проверять в РУВД

19:40 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не задерживали журналистов у площади Свободы в Минске, представители прессы доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Сегодня журналисты доставлены (не задержаны) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены", - говорится в сообщении.

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о действиях в отношении российских журналистов в Минске.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:55 27.08.2020
Минск: Протестующих партиями заводят в автозаки...
0
98
18:40 27.08.2020
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Путина о созданном в РФ резерве силовиков
0
217
18:35 27.08.2020
В Минске задержан фотокор ТАСС и другие журналисты
0
208
18:30 27.08.2020
В Париже вводится тотальный масочный режим с 28 августа
0
225
18:19 27.08.2020
Если знаменитый актер хочет снять фильм в космосе, мы пооддержим это - NASA
0
202
18:08 27.08.2020
9000 школьников приняли участие в летних образовательных кампусах Сбербанка
0
223
17:45 27.08.2020
Китай вкладывает огромные деньги в науку и базовые исследования
0
270
17:10 27.08.2020
Сборная РФ по художественной гимнастике не попала в список участников чемпионата Европы в Киеве
0
317
16:50 27.08.2020
Преступники в России последнее время активно "работают" удаленно
0
280
16:30 27.08.2020
В Минске не сочли необходимым визит глав правительств стран Балтии
0
311

Возврат к списку