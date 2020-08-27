Три журналиста ТАСС задержаны в Минске

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три корреспондента ТАСС задержаны при освещении акций протеста в Минске. Фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосенко, находившаяся на площади Свободы в белорусской столице, успела сообщить коллегам, что задержана и находится в автобусе.

Позднее корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, находившийся на площади Независимости, сообщил, что его поместили в автобус вместе с несколькими другими людьми. "Нас уводят к автобусу, девять человек и я", - написал корреспондент коллегам.

Ранее сообщалось, что в Минске задержан ряд журналистов, в том числе фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. МВД Белоруссии заявляет, что журналистов доставляют в РОВД для проверки документов, и заверяет, что все, у кого с аккредитацией все в порядке, будут отпущены.