Три журналиста ТАСС задержаны в Минске
20:25 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три корреспондента ТАСС задержаны при освещении акций протеста в Минске. Фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосенко, находившаяся на площади Свободы в белорусской столице, успела сообщить коллегам, что задержана и находится в автобусе.
Позднее корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, находившийся на площади Независимости, сообщил, что его поместили в автобус вместе с несколькими другими людьми. "Нас уводят к автобусу, девять человек и я", - написал корреспондент коллегам.
Ранее сообщалось, что в Минске задержан ряд журналистов, в том числе фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. МВД Белоруссии заявляет, что журналистов доставляют в РОВД для проверки документов, и заверяет, что все, у кого с аккредитацией все в порядке, будут отпущены.
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