Сезонный грипп может наложиться на пандемию коронавируса - Роспотребнадзор
20:50 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сезонная эпидемия гриппа в России может наслоиться на пандемию коронавируса - такое мнение высказал замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.
"Мы ожидаем, что две эпидемии, а одна из них пандемия, если быть точным, могут наслоиться друг на друга. Речь идет не только об острых респираторных инфекциях, а прежде всего о гриппе и COVID-19", - сказал он.
Горелов добавил, что на данный момент "рынок вакцин [от гриппа] очень обширен". Он напомнил, что вакцинация детей от гриппа начинается с шестимесячного возраста, а для беременных и лиц пожилого возраста существуют отдельные вакцинные препараты.
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