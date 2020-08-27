Сезонный грипп может наложиться на пандемию коронавируса - Роспотребнадзор

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сезонная эпидемия гриппа в России может наслоиться на пандемию коронавируса - такое мнение высказал замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

"Мы ожидаем, что две эпидемии, а одна из них пандемия, если быть точным, могут наслоиться друг на друга. Речь идет не только об острых респираторных инфекциях, а прежде всего о гриппе и COVID-19", - сказал он.

Горелов добавил, что на данный момент "рынок вакцин [от гриппа] очень обширен". Он напомнил, что вакцинация детей от гриппа начинается с шестимесячного возраста, а для беременных и лиц пожилого возраста существуют отдельные вакцинные препараты.