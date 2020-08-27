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НОВОСТИ

Минск: Некоторых журналистов отпустили из РОВД

20:50 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографа агентства Наталию Федосенко выпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания при освещении протестных акций на площадях Независимости и Свободы в городе. Об этом они сами сообщили, связавшись с коллегами после освобождения.

Юрий Шамшур указал, что вместе с ними также отпустили фотокорреспондентов агентств БелТА и МИА "Россия сегодня".

Информации об еще одном задержанном сотруднике ТАСС - фотокорреспонденте Сергее Бобылеве - пока не поступало.

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