Публикацию октябрьского рейтинга Doing Business Всемирный банк приостановил

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ.

"Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки [нарушений]", - отмечается в документе.