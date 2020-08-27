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Публикацию октябрьского рейтинга Doing Business Всемирный банк приостановил

21:10 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ.

"Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки [нарушений]", - отмечается в документе.

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