Правозащитники насчитали около сотник задержанных в ходе протеста в Минске
21:22 27.08.2020 Источник: Интерфакс
В Минске на акции протеста в четверг было задержано около 100 человек, сообщают правозащитники.
"97 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна".
Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них фамилии журналистов. По информации правозащитников, список задержанных обновляется.
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