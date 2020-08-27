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Правозащитники насчитали около сотник задержанных в ходе протеста в Минске

21:22 27.08.2020 Источник: Интерфакс

В Минске на акции протеста в четверг было задержано около 100 человек, сообщают правозащитники.

"97 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них фамилии журналистов. По информации правозащитников, список задержанных обновляется.

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