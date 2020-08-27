Российские военные корабли вызвали беспокойство у американских рыбаков
22:02 27.08.2020 Источник: Интерфакс
Члены экипажа нескольких американских рыболовецких судов сообщили береговой охране, что обеспокоены тем, что заметили недалеко от себя несколько кораблей ВМФ России, сообщает в четверг Associated Press.
"Нам сообщили, что несколько рыболовецких судов, находившихся в Беринговом море, заметили эти корабли. Члены экипажа были обеспокоены и потому - связались с нами", - заявил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.
В дальнейшем сотрудники береговой охраны связались с военным командованием США на Аляске. Там пояснили, что рыбаки увидели российские военные корабли, участвовавшие в учениях, о которых американскую сторону заранее оповестили.
Уодлоу не уточнил, какое количество кораблей было замечено и что именно они отрабатывают в Беринговом море.
Ранее в четверг Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил, что российская многоцелевая атомная подлодка "Омск" и крейсер "Варяг" в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет.
В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.
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