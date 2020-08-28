Суд в США разрешил задерживать журналистов во время беспорядков

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд девятого округа США отменил ранее введенный в Портленде (штат Орегон) запрет на задержание журналистов сотрудниками федеральных силовых ведомств. Об этом сообщает в пятницу газета The Oregonian ("Оригениен").

В конце июля суд в Портленде принял решение, по которому федеральные агенты, задействованные в борьбе с массовыми беспорядками, лишались права задерживать представителей СМИ, требовать от них покинуть место проведения несанкционированного массового мероприятия и использовать против них силу. Исключение предусматривалось только в том случае, если представители прессы совершили какие-то правонарушения. Также запрещалось применять силу и задерживать лиц, имеющих статус наблюдателей за акциями - юристов и правозащитников.

Новое решение суда отменило данные ограничения на действия силовиков. Суд постановил, что в сложной обстановке массовых беспорядков, когда участники акций протеста бросают петарды и светят лазерными указками в глаза правоохранителей, у тех нет возможности в ограниченное время однозначно определить, имеют ли они дело с представителем прессы. В результате введенные ранее ограничения на использование силы "могут привести к непоправимому ущербу для действий и личного состава правоохранительных органов".

Как отмечает газета, двое из трех судей, принявших решение об отмене ограничений, были назначены президентом США Дональдом Трампом, который выступает за жесткие меры по пресечению охвативших Соединенные Штаты волнений.