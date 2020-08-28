Украина думает над переносом площадки переговоров по Донбассу из Минска
09:00 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина готова при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
"От Минска в этом процессе - только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Белоруссии и при необходимости готовы принять соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию Донбасса.
Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий. "Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехсторонняя группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации", - добавил Кравчук.
НОВОСТИ
- 10:12 28.08.2020
- В Либерально-демократической партии Японии подтвердили, что Абэ уходит в отставку
- 09:45 28.08.2020
- В Минске четырех журналистов оставили за решеткой до суда - БАЖ
- 09:30 28.08.2020
- Суд в США разрешил задерживать журналистов во время беспорядков
- 09:26 28.08.2020
- Премьер Японии намерен подать в отставку - СМИ
- 09:12 28.08.2020
- Облачную и дождливую пятницу прогнозируют синоптики в Москве
- 09:05 28.08.2020
- Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США
- 22:02 27.08.2020
- Российские военные корабли вызвали беспокойство у американских рыбаков
- 21:22 27.08.2020
- Правозащитники насчитали около сотник задержанных в ходе протеста в Минске
- 21:10 27.08.2020
- Публикацию октябрьского рейтинга Doing Business Всемирный банк приостановил
- 20:50 27.08.2020
- Минск: Некоторых журналистов отпустили из РОВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать